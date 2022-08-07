روسيا و أوكرانيا
ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.104 تريليون دولار
ارتفع 32.8 مليار دولار
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين على نحو غير متوقع في يوليو/تموز.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي للصين وهو الأكبر في العالم 32.8 مليار دولار إلى 3.104 تريليون دولار الشهر الماضي مقارنة مع 3.071 تريليون دولار في يونيو/حزيران.
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وتراجع اليوان 0.64%، مقابل الدولار في يوليو/تموز، بينما ارتفع الدولار 1.07%، مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.
وانخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 109.84 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز من 113.82 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران.
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