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أسعار النفط تحوم قرب أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر

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آبار نفط
آبار نفط
أسعار النفط

أسعار النفط تحوم قرب أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر

وسط مخاوف من حدوث ركود وبطء انتعاش واردات الصين

سنغافورة – رويترز

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انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتحوم قرب أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر بعد أن ألحق الركود ضرراً بآفاق الطلب وأشارت بيانات إلى انتعاش بطيء في واردات الصين من النفط الخام الشهر الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 74 سنتا أو 0.8% إلى 94.18 دولار للبرميل. وسجلت أسعار أقرب شهر للتعاقد أدنى مستوياتها منذ فبراير/شباط الأسبوع الماضي متراجعة 13.7% ومسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أبريل/نيسان 2020.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88.34 دولار للبرميل، بانخفاض 67 سنتا، أو 0.8% مواصلا الخسائر بعد انخفاضه9.7% الأسبوع الماضي.

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وأظهرت بيانات جمركية أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، استوردت 8.79 مليون برميل يوميا من الخام في يوليو/تموز، ارتفاعا من أدنى مستوى منذ أربع سنوات في يونيو/حزيران ولكنها لا تزال أقل 9.5% عن مستواها قبل عام.

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