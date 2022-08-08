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اليابان تعتزم الحفاظ على حصتها في مشروع سخالين 1 النفطي بروسيا

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حقل سخالين 1 في روسيا (أرشيفية - رويترز)
حقل سخالين 1 في روسيا
اقتصاد اليابان

اليابان تعتزم الحفاظ على حصتها في مشروع سخالين 1 النفطي بروسيا

يمتلك الكونسورتيوم الياباني 30% من سخالين -1

طوكيو  - رويترز

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قال وزير الصناعة الياباني كويتشي هاجيودا، اليوم الاثنين، إن نية اليابان الاحتفاظ بحصتها في مشروع سخالين -1 للنفط والغاز في روسيا لم تتغير وذلك بعد أن منعت روسيا مؤقتا المستثمرين الغربيين من بيع أسهم في مشروعات طاقة رئيسية.

وأضاف هاجيودا في مؤتمر صحافي أن المشروع ساهم في تنويع إمدادات الطاقة اليابانية.

وأوضح أن "سخالين -1" مصدر مهم غير شرق أوسطي لليابان التي تعتمد على الشرق الأوسط في 90% من وارداتها من النفط الخام.

أسعار النفط تحوم قرب أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر طاقة أسعار النفط أسعار النفط تحوم قرب أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر

وقال هاجيودا "لا يوجد تغيير في الحفاظ على حصص الشركات اليابانية فيه".

ومنعت روسيا المستثمرين مما يسمى بالدول غير الصديقة من بيع الأسهم في البنوك ومشاريع الطاقة الرئيسية بما في ذلك سخالين 1 حتى نهاية العام، مما زاد الضغط في مواجهة العقوبات مع الغرب.

ويمتلك الكونسورتيوم الياباني سخالين لتنمية النفط والغاز 30% من سخالين -1.

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