اليابان تعتزم الحفاظ على حصتها في مشروع سخالين 1 النفطي بروسيا

قال وزير الصناعة الياباني كويتشي هاجيودا، اليوم الاثنين، إن نية اليابان الاحتفاظ بحصتها في مشروع سخالين -1 للنفط والغاز في روسيا لم تتغير وذلك بعد أن منعت روسيا مؤقتا المستثمرين الغربيين من بيع أسهم في مشروعات طاقة رئيسية.

وأضاف هاجيودا في مؤتمر صحافي أن المشروع ساهم في تنويع إمدادات الطاقة اليابانية.

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وأوضح أن "سخالين -1" مصدر مهم غير شرق أوسطي لليابان التي تعتمد على الشرق الأوسط في 90% من وارداتها من النفط الخام.

وقال هاجيودا "لا يوجد تغيير في الحفاظ على حصص الشركات اليابانية فيه".

ومنعت روسيا المستثمرين مما يسمى بالدول غير الصديقة من بيع الأسهم في البنوك ومشاريع الطاقة الرئيسية بما في ذلك سخالين 1 حتى نهاية العام، مما زاد الضغط في مواجهة العقوبات مع الغرب.

ويمتلك الكونسورتيوم الياباني سخالين لتنمية النفط والغاز 30% من سخالين -1.