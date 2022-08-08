وزارة الطاقة السعودية تناقش التعاون مع "نيوم" في مشروعات إنتاج الهيدروجين 

قام وفد من منظومة الطاقة، يتقدّمه مساعد وزير الطاقة لشؤون التطوير والتميز؛ المهندس أحمد الزهراني، ومساعد الوزير لشؤون الكهرباء؛ المهندس ناصر القحطاني، ويضم عدداً من قياديي المنظومة، بزيارة لمشروع نيوم.

والتقى الوفد بالرئيس التنفيذي لشركة نيوم للطاقة؛ بيتر تيريوم، وعددٍ من قياديي الشركة، بهدف متابعة سير الأعمال المشتركة، كمشروعات الطاقة المتجددة، والتقدم في تنفيذ مشروعات شبكات نقل الكهرباء.

مادة اعلانية

وناقش الجانبان، مجالات التعاون في مشروعات إنتاج الهيدروجين النظيف، وسبل تعزيز استخدام مواد البناء البوليمرية المستدامة في مشروعات نيوم، ومجالات التعاون في مجالات المحتوى المحلي، وكفاءة الطاقة، والابتكار، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".