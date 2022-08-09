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الطلب على الوقود في الهند في يوليو يرتفع 6.1% على أساس سنوي

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منشأة نفط في الهند
منشأة نفط في الهند
نفط وغاز

الطلب على الوقود في الهند في يوليو يرتفع 6.1% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط الهندية الاثنين أن الطلب على الوقود في ثالث أكبر مستهلك ومستورد للخام في العالم ارتفع 6.1%، على أساس سنوي في يوليو تموز، لكنه تراجع 5.7%، عن الشهر السابق.

وبلغ إجمالي استهلاك الوقود، وهو مؤشر إلى الطلب على النفط، 17.62 مليون طن الشهر الماضي، انخفاضا من 18.68 مليون طن في يونيو حزيران.

وارتفعت مبيعات البنزين 6.8%، عن مستواها قبل عام إلى 2.81 مليون طن في حين زادت مبيعات الديزل 8.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 6.64 مليون طن.

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