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الولايات المتحدة تتوقع نمو إنتاجها النفطي إلى 11.86 مليون برميل يومياً في 2022

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مخزونات نفط أميركية
مخزونات نفط أميركية
نفط وغاز

الولايات المتحدة تتوقع نمو إنتاجها النفطي إلى 11.86 مليون برميل يومياً في 2022

إدارة معلومات الطاقة تتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأميركي والطلب على المنتجات البترولية

نيويورك - رويترز

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة والطلب على المنتجات البترولية كليهما سيرتفعان في 2022 مع نمو الاقتصاد.

وتوقعت الوكالة الحكومية أن إنتاج الخام الأميركي سيرتفع إلى 11.86 مليون برميل يوميا في 2022 وإلى 12.70 مليون برميل يوميا في 2023، من 11.25 مليون برميل يوميا في 2021. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي بلغ 12.29 مليون برميل يوميا في 2019.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أيضا أن استهلاك المنتجات البترولية وأنواع الوقود السائل الأخرى في الولايات المتحدة سيرتفع من 19.78 مليون برميل يوميا في 2021 إلى 20.34 مليون برميل يوميا في 2022، وإلى 20.75 مليون برميل يوميا في 2023. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي بلغ 20.80 مليون برميل يوميا في 2005، بحسب بيانات الإدارة التي ترجع إلى عام 1973.

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