نفط وغاز
جراء العقوبات.. توقف نقل النفط الروسي عبر أراضي أوكرانيا
يخطط الاتحاد الأوروبي لحظر شبه كامل للنفط الروسي بحلول نهاية العام
توقف إيصال شحنات النفط الروسية إلى دول أوروبية عبر أوكرانيا بعدما رُفضت معاملة مصرفية جراء العقوبات المفروضة على موسكو، وفق ما أعلنت شركة "ترانسنفت" الروسية المسؤولة عن نقل المحروقات.
وأفادت شركة "ترانسنفت" في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الشحنات بواسطة فرع من خط أنابيب دروجبا الذي يوصل النفط إلى المجر على وجه الخصوص، "توقفت منذ الرابع من أغسطس".
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ويخطط الاتحاد الأوروبي لحظر شبه كامل للنفط الروسي بحلول نهاية العام في محاولة لإنهاء اعتماده على واردات الخام من روسيا التي تغذي مصافي للتكرير في ألمانيا وبولندا ودول أخرى في وسط أوروبا عبر خطوط أنابيب.
وتخطط شركات تكرير لاستبدال النفط الروسي بخامات نرويجية وسعودية وبريطانية وأميركية.
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