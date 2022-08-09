روسيا تستأنف إمدادات الغاز الطبيعي إلى لاتفيا بعد توقفها أسبوعاً
لم يتضح سبب استئناف صادرات الغاز الروسية إلى لاتفيا
أظهرت بيانات من الشركة المشغلة لشبكة الغاز في لاتفيا، أن روسيا استأنفت إمدادات الغاز الطبيعي في الخامس من أغسطس/ آب، بعد أسبوع من قيام شركة غازبروم الروسية بوقفها.
وقالت غازبروم في 30 يوليو/ تموز، إنها أوقفت إرسال الغاز إلى لاتفيا بعد أن اتهمت البلد المطل على بحر البلطيق بانتهاك شروط التوريد.
ولم يتضح على الفور سبب استئناف صادرات الغاز الروسية إلى لاتفيا.
وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا والدنمارك، وهي دول رفضت دفع ثمن الغاز بما يتماشى مع أمر أصدره الرئيس فلاديمير بوتين يتطلب فتح حسابات بالروبل في أحد البنوك الروسية في إطار خطة جديدة.
وفي مارس/ آذار، قال بوتين إن روسيا، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، ستطلب من الدول التي تصنفها "بغير الصديقة" فيما يتعلق بموقفها من الصراع في أوكرانيا أن تدفع ثمن الغاز المنقول عبر الأنابيب بالروبل.
وحذرت المفوضة الأوروبية من أن الامتثال لأمر بوتين قد يشكل انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو، وحثت شركات الاتحاد الأوروبي على مواصلة الدفع بالعملة المتفق عليها في عقودها مع غازبروم، وهي اليورو أو الدولار في الأغلب.
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