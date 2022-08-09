صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تهبط لأدنى مستوى في 40 عاماً
صادرات الغاز الروسي انخفضت إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً منتصف يوليو الماضي
قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هبطت حوالي 40% في الأشهر السبعة الأولى هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها في 2021، بحسب بيانات من "رفينتيف ايكون".
وأضافت الوكالة الحكومية أن الصادرات في منتصف يوليو/ تموز 2022 تراجعت إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو أدنى مستوى في حوالي 40 عاما.
في سياق آخر، قالت إدارة معلومات الطاقة، إن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سيسجل مستوى قياسيا مرتفعا في 2022، وفق رويترز.
وتوقعت الوكالة الحكومية أن إنتاج الغاز الجاف سيزيد إلى 96.59 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022 وإلى 100.02 مليار قدم مكعبة يوميا في 2023، من مستوى قياسي بلغ 93.55 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021.
وقالت إدارة معلومات الطاقة أيضا إنها تتوقع أن استهلاك الغاز سيرتفع من 82.97 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021 إلى 85.16 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022 قبل أن يتراجع إلى 84.84 مليار قدم مكعبة يوميا في 2023. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي بلغ 85.29 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019.
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