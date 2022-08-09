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خطة الطوارئ الأوروبية بشأن الغاز تدخل حيز التنفيذ

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غاز روسيا

خطة الطوارئ الأوروبية بشأن الغاز تدخل حيز التنفيذ

بموجب الخطة، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي خفض استهلاكها من الغاز طواعية بنسبة 15%

دبي - العربية.نت

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دخلت خطة الطوارئ التي أقرها الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين لمواجهة سيناريو انقطاع الغاز الروسي حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء.

وبموجب الخطة، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي خفض استهلاكها من الغاز طواعية بنسبة 15%.

وللوصول إلى الهدف، يجب تقليص الاستهلاك بواقع 45 مليار متر مكعب من الغاز بشكل عام، ويجب على ألمانيا وحدها خفض استهلاكها بواقع 10 مليارات متر مكعب، وفقاً لأرقام المفوضية الأوروبية.

وتضم الخطة آلية طارئة لتفعيل إنذار على مستوى الاتحاد الأوروبي في حال حدوث نقص واسع النطاق في الغاز، لجعل أهداف تقليص استهلاك الغاز إلزامية.

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