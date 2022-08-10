طاقة
إدارة معلومات الطاقة تتوقع استهلاكاً قياسياً للكهرباء في أميركا خلال 2022
سيقفز إلى 4027 مليار كيلووات-ساعة
قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء، إن استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة سيرتفع إلى مستوى قياسي في 2022 بينما ينمو الاقتصاد.
وتوقعت الوكالة الحكومية أن الطلب على الكهرباء سيقفز إلى 4027 مليار كيلووات-ساعة في 2022، من 3930 مليار كيلووات-ساعة في 2021، قبل أن يهبط إلى 4018 مليار كيلووات-ساعة في 2023 .
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ويقارن ذلك مع أدنى مستوى في ثمانية أعوام البالغ 3856 مليار كيلووات-ساعة في 2020، عندما تسببت جائحة فيروس كورونا في كبح الطلب، ومع أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 4003 كيلووات-ساعة في 2018، نقلاً عن رويترز.
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