النفط يتراجع بفعل توقعات استئناف التدفقات عبر خط أنابيب دروجبا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط توقعات باستئناف التدفقات عبر خط أنابيب دروجبا قريبا ومخاوف حيال الطلب قبل صدور مؤشرات رئيسية بخصوصه.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا أو 0.76% إلى 95.58 دولار للبرميل.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتا أو 0.71% إلى 89.86 دولار.

وكانت عقود الخامين قد هبطت بأكثر من دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وقالت مجموعة إم.أو.إل المجرية للطاقة، إن تدفق النفط إلى وسط أوروبا عبر خط أنابيب دروجبا سيستأنف بعد فترة وجيزة بعدما حولت المجموعة رسوم العبور عن استخدام القسم الأوكراني من الخط.

وقال محللون إن مخاوف الطلب أثرت أيضا على الأسعار.

وذكر المحلل في بي.في.إم ستيفن برينوك، أن "المخاوف من تقويض الطلب نتيجة لركود هي المحرك الأكبر للأسعار في الوقت الحالي والسبب الرئيسي وراء تداول خام برنت دون 100 دولار للبرميل".

وسيجري التدقيق في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدوره في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، سعيا لإرشادات بشأن مدى حدة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية نحو 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس/آب، وذلك وفقا لمصادر بالسوق نقلا عن أرقام لمعهد البترول الأميركي. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مخزونات الخام نحو 100 ألف برميل.

ومن المقرر صدور بيانات حكومية رسمية في وقت لاحق اليوم.