إنتاج النفط العراقي يرتفع إلى 4.584 مليون برميل يوميا في يوليو

أظهرت البيانات الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الأربعاء، أن العراق ضخ 4.584 مليون برميل من النفط يوميا في شهر يوليو/ تموز بزيادة 69 ألف برميل يوميا عن يونيو/ حزيران.

وبحسب أرقام الإنتاج، زاد إنتاج العراق بشكل طفيف عن حصته المحددة وفقا لأوبك+ عند 4.580 مليون برميل يوميا لشهر يوليو/ تموز.

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وتستخدم أوبك+، التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، متوسط أرقام الإنتاج وفقا للمصادر الثانوية لتحديد مدى الامتثال بحصص الإنتاج، وفق رويترز.

ووضعت مصادر ثانوية إنتاج العراق بما يقل في المتوسط بنحو 34 ألف برميل يوميا عن حصته في الربع الثاني، وبما يقل 75 ألف برميل يوميا عن حصته في يونيو/ حزيران.