شركات تكرير في شمال آسيا تحصل على حصص الخام السعودي كاملة خلال سبتمبر

قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن شركة أرامكو السعودية أخطرت أربعة على الأقل من المشترين في شمال آسيا بأنها ستورد إليهم الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام كاملة في سبتمبر/أيلول.

ورفعت السعودية، أكبر مصدر النفط في العالم، سعر البيع الرسمي للمشترين الآسيويين إلى مستويات قياسية لذلك الشهر.

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وبلغت هوامش أرباح شركات التكرير الآسيوية التي تعالج خام دبي 3.75 دولار للبرميل هذا الأسبوع، منخفضة عن ذروة بلغت 30.49 دولار قبل حوالي شهرين.

كما قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، زيادة إنتاج النفط اعتبارا من سبتمبر/أيلول، على الرغم من أن الزيادة بمقدار 100 ألف برميل يوميا فقط.