نفط وغاز
مصادر: بيانات معهد البترول تظهر ارتفاع مخزونات النفط الأميركية
وتراجع مخزون البنزين
قالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين هبط مخزون البنزين.
وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت حوالي 2.2 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس/آب.
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وانخفض مخزون البنزين حوالي 600 ألف برميل في حين زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 1.4 مليون برميل.
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