طاقة
رئيس الوزراء اللبناني: العراق سيزود لبنان بالوقود لعام إضافي
تم تمديد الاتفاق الحالي بالشروط نفسها
ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن الحكومة العراقية وافقت على مواصلة تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالوقود لعام آخر.
وقال إنها مددت الاتفاق الحالي بالشروط نفسها، وفق ما نقلته "رويترز".
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وتم التوصل إلى اتفاق مع لبنان أواخر 2020 لبدء إمدادات تصدير الوقود في العام 2021، وفقاً للأسعار العالمية.
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