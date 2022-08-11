وكالة الطاقة الدولية: التحول من الغاز يعزز الطلب على النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس، إن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وأسعار الغاز، عززا استخدام النفط في توليد الطاقة، مما زاد الطلب، لكنه يخفي مواطن ضعف في الاقتصادات التي تعاني من مخاوف الركود.

وذكرت الوكالة، ومقرها باريس، في تقريرها الشهري عن النفط، الذي رفعت فيه توقعاتها للطلب في العام 2022 بمقدار 380 ألف برميل يوميًا إلى 2.1 مليون برميل يوميًا: "ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة، مما حفز التحول من الغاز إلى النفط في بعض البلدان".

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وحذرت الوكالة من أن "هذه المكاسب الاستثنائية، التي تتركز بشكل كبير في الشرق الأوسط وأوروبا، تخفي ضعفاً نسبياً في قطاعات أخرى"، مشيرة إلى تراجع استخدام الوقود في النقل البري في البلدان المتقدمة وتباطؤ النمو بحلول نهاية العام.