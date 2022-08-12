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أسعار النفط تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية تتجاوز 4%

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منصة نفط بحرية (istock)
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

أسعار النفط تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية تتجاوز 4%

مع انحسار مخاوف الركود

ملبورن – رويترز

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انخفضت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الجمعة وسط ضبابية تتعلق بتوقعات الطلب استنادا إلى آراء متضاربة من أوبك ووكالة الطاقة الدولية، لكن عقود الخام تتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية مع انحسار مخاوف الركود.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.3% إلى 99.26 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 34 سنتا أو 03% إلى 94 دولارا للبرميل.

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ويتجه خام برنت صوب الصعود بأكثر من 4% خلال الأسبوع معوضا بعض خسائر الأسبوع الماضي عندما هوى 14% في أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل/نيسان 2020، وسط مخاوف من زيادة التضخم وفع أسعار الفائدة الذي أضر النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

أما خام غرب تكساس الوسيط فإنه بصدد تحقيق زيادة أسبوعية بأكثر من 5%، معوضا نحو نصف خسائر الأسبوع الماضي.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 بمقدار 260 ألف برميل يوميا. وتتوقع الآن زيادة الطلب بمقدار 3.1 مليون برميل سنويا.

ويتناقض ذلك مع رؤية وكالة الطاقة الدولية التي رفعت توقعاتها لنمو الطلب إلى 2.1 مليون برميل يوميا بفعل التحول إلى النفط بدلا من الغاز لتوليد الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار الغاز العالمية.

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