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أوكرانيا تستأنف ضخ النفط الروسي للمجر وسلوفاكيا عبر خط دروجبا

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محطة نوفوروسيسك للنفط في روسيا (أرشيفية - رويترز)
موقع نفطي في روسيا
نفط وغاز

أوكرانيا تستأنف ضخ النفط الروسي للمجر وسلوفاكيا عبر خط دروجبا

بعد تحصيل الرسوم من شركة النفط المجرية

دبي - العربية.نت

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قالت شركة نافتوجاس للنفط والغاز الأوكرانية يوم الخميس، إن تدفقات النفط استؤنفت من روسيا إلى المجر وسلوفاكيا عبر القطاع الأوكراني من خط أنابيب النفط دروجبا بعد أيام من تعليقها لأسباب تتعلق بالمدفوعات.

ذكرت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب، جيه.إس.سي أوكرترانسنافتا، التابعة لشركة نافتوجاس، أنها استأنفت العمليات حال استلام المدفوعات من شركة النفط المجرية إم.أو.إل مساء الأربعاء الماضي، نقلاً عن رويترز.

وأوقفت أوكرانيا تدفقات النفط الروسية عبر دروجبا في الرابع من أغسطس/آب بعد أن منعتها العقوبات الغربية المفروضة على روسيا من استلام رسوم الضخ من موسكو.

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وتأثرت سلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك بتعليق التدفقات عبر دروجبا يوم الثلاثاء لأن هذه الدول تعتمد بشدة على الخام الروسي وقدرتها محدودة على استيراد بديل عبر البحر.

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