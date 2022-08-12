رويترز: بنك أوروبي سيدفع مقابل عبور النفط الروسي عبر أوكرانيا إلى وسط أوروبا

قالت شركة ترانسنفت الروسية، اليوم الجمعة، إن الدفع مقابل النفط وصل عبر أحد البنوك الأوروبية إلى جمهورية التشيك، ومتوقع تأكيد ذلك من أوكرانيا، نقلاً عن رويترز.

وعلقت أوكرانيا في 4 أغسطس الجاري، شحنات الترانزيت إلى أوروبا بعد منعها من تلقي رسوم العبور نتيجة العقوبات الغربية على روسيا.

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وبحسب شركة ترانسنفت، فإن الشحنات المتوقفة كانت تمر عبر فرع من خط أنابيب دروجبا الذي يوصل النفط إلى المجر.