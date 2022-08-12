.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رويترز: بنك أوروبي سيدفع مقابل عبور النفط الروسي عبر أوكرانيا إلى وسط أوروبا

  • الخط
حقل نفط في روسيا
حقل نفط في روسيا
نفط وغاز

رويترز: بنك أوروبي سيدفع مقابل عبور النفط الروسي عبر أوكرانيا إلى وسط أوروبا

يسهم في عودة خط دروجبا للعمل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة ترانسنفت الروسية، اليوم الجمعة، إن الدفع مقابل النفط وصل عبر أحد البنوك الأوروبية إلى جمهورية التشيك، ومتوقع تأكيد ذلك من أوكرانيا، نقلاً عن رويترز.

وعلقت أوكرانيا في 4 أغسطس الجاري، شحنات الترانزيت إلى أوروبا بعد منعها من تلقي رسوم العبور نتيجة العقوبات الغربية على روسيا.

وبحسب شركة ترانسنفت، فإن الشحنات المتوقفة كانت تمر عبر فرع من خط أنابيب دروجبا الذي يوصل النفط إلى المجر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وزير العدل الأميركي يخرج عن صمته ويكشف سبب مداهمة منزل ترمب وزير العدل الأميركي يخرج عن صمته ويكشف سبب مداهمة منزل ترمب
اكتشف المزيد