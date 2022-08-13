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روسنفت: 300 مليون يورو خسائر سنوية جراء استغناء مصفاة ألمانية عن النفط الروسي

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شعار شركة روسنفت الروسية (أرشيفية من رويترز)
شعار شركة روسنفت الروسية
نفط وغاز

روسنفت: 300 مليون يورو خسائر سنوية جراء استغناء مصفاة ألمانية عن النفط الروسي

استغناء مصفاة شفيدت الألمانية عن إمدادات النفط عبر خط دروجبا يقلص طاقتها إلى النصف

دبي - العربية.نت

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قالت شركة النفط الروسية روسنفت، الجمعة، إن الاستغناء عن إمدادات النفط الروسية عبر خط أنابيب دروجبا إلى مصفاة شفيدت الألمانية، التي تبلغ طاقتها 240 ألف برميل يوميا وتملكها إلى جانب شركتي شل وإيني، يمكن أن يكلفها "خسارة" 300 مليون يورو سنويا.

وأضافت روسنفت أن طاقة المصفاة ستنخفض إلى النصف إذا تم تزويدها بالنفط فقط عبر خط أنابيب روستوك، وفق رويترز.

قالت شركة نافتوجاس للنفط والغاز الأوكرانية الخميس الماضي، إن تدفقات النفط استؤنفت من روسيا إلى المجر وسلوفاكيا عبر القطاع الأوكراني من خط أنابيب النفط دروجبا بعد أيام من تعليقها لأسباب تتعلق بالمدفوعات.

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ذكرت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب، جيه.إس.سي أوكرترانسنافتا، التابعة لشركة نافتوجاس، أنها استأنفت العمليات حال استلام المدفوعات من شركة النفط المجرية إم.أو.إل مساء الأربعاء الماضي.

وأوقفت أوكرانيا تدفقات النفط الروسية عبر دروجبا في الرابع من أغسطس/آب بعد أن منعتها العقوبات الغربية المفروضة على روسيا من استلام رسوم الضخ من موسكو.

وتأثرت سلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك بتعليق التدفقات عبر دروجبا يوم الثلاثاء لأن هذه الدول تعتمد بشدة على الخام الروسي وقدرتها محدودة على استيراد بديل عبر البحر.

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