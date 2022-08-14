خامس أكبر مشترٍ للنفط بالعالم يتخلى عن الخام الإيراني في يوليو

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية لم تستورد نفطا خاما من إيران في شهر يوليو/ تموز ولا قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضا أن خامس أكبر مشتر للخام في العالم استورد إجمالا 13.2 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقابل 10.7 مليون طن استوردها قبل عام.

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وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية الحكومية في وقت لاحق من الشهر البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام في الشهر الماضي. وتعتبر بيانات شركة النفط الوطنية الكورية معيار واردات كوريا الجنوبية من النفط، وفق رويترز.