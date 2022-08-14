لهذه الأسباب تتباطأ شركات النفط الكبرى في ضخ استثمارات جديدة

قال الخبير النفطي، فهد بن جمعة، إن أسواق النفط تعيش ذروة العرض والطلب في الفترة الحالية.

وأشار جمعة في مقابلة مع "العربية"، إلى ارتفاع الأسعار بشكل حادٍ يؤدي إلى تراجع الطلب، ويسبب التضخم كما يحدث في الفترة الراهنة.

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وتابع جمعة أن انخفاض الأسعار لا يشجع على ضخ استثمارات جديدة، مضيفا أن شركات النفط العالمية الكبرى استثمرت فقط 80 مليار دولار، وهذا الرقم أقل بنسبة 50% عن استثماراتها في عام 2013.

وأوضح أن شركات النفط السبع الكبرى لا ترغب في زيادة إنتاجها بأكثر من 5% لأن المساهمين يعولون على الأرباح ويتفادون المخاطر المستقبلية.

ولفت جمعة إلى أن تكلفة الإنتاج في السعودية منخفضة جدا، مع حيازة المملكة لثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، ولكن زيادة الإنتاج تعاني خفض الأسعار.

وقال: "الأسعار الحالية تحت مستوى 100 دولار للبرميل منذ 3 أغسطس، وإذا ما استمرت الأسعار في الانخفاض أو بقائها عند 80 دولارا للبرميل لن يحفز ذلك الشركات الكبيرة لزيادة استثماراتها".

وكشف أن هناك مخاطر تهدد مستقبل النفط تتمثل في سياسات مكافحة التغير المناخي والتحول إلى الطاقة المتجددة، بالتالي الشركات الكبرى أخذت في الحسبان هذه المتغيرات، حتى لا تخسر أرباحها وتضر المساهمين.

وبين جمعة أن أسعار النفط وصلت لذروتها، مضيفا: "على المدى القصير يكون من الصعب تغيير سلوك المستهلك لكن على المدى الأطول يبدأ المستهلك بالتمتع بنوع من المرونة وهذا فعلا ما حدث حيث بدأ المستهلكون في خفض استخدامهم، بالإضافة إلى أن ارتفاع معدلات التضخم مارس ضغوطا على المستهلك لذلك انخفض الطلب بالفعل".