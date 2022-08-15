استهلاك المصريين من منتجات البترول يقفز بأكثر من 20%

فيما كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع كبير في استهلاك المصريين من منتجات البترول، فقد أشارت إلى تراجع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في مصر بشكل طفيف في الفترة الأخيرة، حيث سجل الاستهلاك المحلي نحو 3815 ألف طن في شهر مايو الماضي "مبدئي" بينما كانت نحو 4045 ألف طن في شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 230 ألف طن، بنسبة انخفاض بلغت نحو 5.6%.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المنتجات البترولية الأخرى سجلت في المقابل ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة، حيث بلغت نحو 2783 ألف طن في شهر مايو الماضي، مقابل 2304 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 479 ألف طن، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 20.7%.

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ووفق البيانات، فقد سجل الاستهلاك المحلي في مصر من الغاز الطبيعي تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت الكمية الإجمالية للاستهلاك المحلي في شهر مارس الماضي "مبدئى" نحو 3.734 مليون طن، بينما كان نحو 4 ملايين طن في شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغ نحو 266 ألف طن، بنسبة تراجع بلغت نحو 6.6%.

كما تراجع حجم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ليسجل نحو 4 ملايين و184.2 ألف طن في شهر أبريل الماضي، بينما كان 4 ملايين و392 ألف طن في شهر أبريل عام 2021، بتراجع بلغ نحو 207.8 ألف طن.

وكانت البيانات قد أشارت إلى أن معدلات الاستهلاك المحلي تواصل التراجع منذ بداية العام حيث سجل الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في شهر فبراير الماضي نحو 3.481 مليون طن في شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 3.556 مليون طن في شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 74.8 ألف طن.