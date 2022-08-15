تراجع أسعار النفط للجلسة الثانية مع استئناف إنتاج المنصات البحرية الأميركية
خام برنت عند سعر 97.88 دولار للبرميل
تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية، اليوم الاثنين، في الوقت الذي استؤنف فيه الإنتاج في العديد من المنصات البحرية الأميركية في خليج المكسيك بعد انقطاع وجيز الأسبوع الماضي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.3% إلى 97.88 دولار للبرميل، بعد انخفاض بنسبة 1.5% يوم الجمعة. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 91.87 دولار للبرميل، منخفضا 22 سنتا أو 0.2% بعد انخفاض بنسبة 2.4% في الجلسة السابقة.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% الأسبوع الماضي بعد أن أدى ضرر لحق بأحد خطوط الأنابيب إلى تعطل الإنتاج في العديد من المنصات البحرية في خليج المكسيك.
وقال مسؤول في ميناء لويزيانا، إن المنتجين تحركوا لإعادة تنشيط بعض الإنتاج المتوقف بعد اكتمال الإصلاحات في وقت متأخر من يوم الجمعة.
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