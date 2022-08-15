حزب العمال البريطاني يطالب بتجميد أسعار الطاقة 6 أشهر

دعا حزب العمال في بريطانيا إلى تحديد سقف لأسعار الطاقة هذا الخريف، للمساعدة على التعايش مع ارتفاع آخر متوقع في فواتير الوقود، خلال أسوأ أزمة لتكلفة المعيشة تمر بها المملكة المتحدة منذ عقود.

وقال رئيس حزب العمال، كير ستارمر، إنه يتوجب وضع سقف لتكاليف الطاقة عند مستوياتها الحالية وذلك لمدة 6 أشهر ابتداء من أكتوبر، على أن يتم تمديد ضريبة الأرباح على شركات النفط والغاز في بحر الشمال التي تحقق أرباحا قوية وسط الأسعار الحالية.

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وقالت الحكومة البريطانية إنها ستقدم حزمة مساعدات تضمن تلقي 8 ملايين فرد من الأسر الأكثر حاجة لمبلغ 1,200 جنيه إسترليني من الدعم المباشر.

من جهتها توقعت مؤسسة Cornwall Insight أن يقفز متوسط الفواتير السنوية البريطانية للغاز والكهرباء إلى 3582 جنيهًا في أكتوبر و 4266 جنيهًا في يناير، مقارنة مع مستوى 1277 جنيهاً في وقت سابق من العام.