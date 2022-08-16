انخفاض صادرات غازبروم إلى دول الاتحاد السوفيتي سابقاً 36% خلال 8 أشهر

كشفت غازبروم الروسية، اليوم الثلاثاء، أن صادرات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق، أو ما تعرف برابطة الدول المستقلة، بلغت 78.5 مليار متر مكعب بين الأول من يناير/ كانون الثاني و15 أغسطس/ آب بانخفاض 36% على أساس سنوي.

وقالت غازبروم إن إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها بلغ 274.8 مليار متر مكعب، بانخفاض 13% عن العام السابق.

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ونقلت وكالة تاس للأنباء عن غازبروم، مطلع الأسبوع، قولها إنها ستشحن 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت.