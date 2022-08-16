غاز روسيا
انخفاض صادرات غازبروم إلى دول الاتحاد السوفيتي سابقاً 36% خلال 8 أشهر
إلى 78.5 مليار متر مكعب
كشفت غازبروم الروسية، اليوم الثلاثاء، أن صادرات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق، أو ما تعرف برابطة الدول المستقلة، بلغت 78.5 مليار متر مكعب بين الأول من يناير/ كانون الثاني و15 أغسطس/ آب بانخفاض 36% على أساس سنوي.
وقالت غازبروم إن إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها بلغ 274.8 مليار متر مكعب، بانخفاض 13% عن العام السابق.
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ونقلت وكالة تاس للأنباء عن غازبروم، مطلع الأسبوع، قولها إنها ستشحن 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت.
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