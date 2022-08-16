.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

انخفاض صادرات غازبروم إلى دول الاتحاد السوفيتي سابقاً 36% خلال 8 أشهر

  • الخط
غازبروم
غازبروم
غاز روسيا

انخفاض صادرات غازبروم إلى دول الاتحاد السوفيتي سابقاً 36% خلال 8 أشهر

إلى 78.5 مليار متر مكعب

موسكو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشفت غازبروم الروسية، اليوم الثلاثاء، أن صادرات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق، أو ما تعرف برابطة الدول المستقلة، بلغت 78.5 مليار متر مكعب بين الأول من يناير/ كانون الثاني و15 أغسطس/ آب بانخفاض 36% على أساس سنوي.

وقالت غازبروم إن إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها بلغ 274.8 مليار متر مكعب، بانخفاض 13% عن العام السابق.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن غازبروم، مطلع الأسبوع، قولها إنها ستشحن 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شلل الأطفال يعود إلى لندن ونيويورك والقدس بعد قرن على اختفائه.. لماذا؟ شلل الأطفال يعود إلى لندن ونيويورك والقدس بعد قرن على اختفائه.. لماذا؟
اكتشف المزيد