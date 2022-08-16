رئيس الوزراء: النرويج تورد كل ما يمكنها من الغاز إلى ألمانيا
وأي زيادة إضافية ستعتمد على تحقيق اكتشافات جديدة
قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره يوم الاثنين، إن النرويج تورد كل ما يمكنها من الغاز إلى ألمانيا وإن أي زيادة إضافية ستعتمد على تحقيق اكتشافات جديدة.
وعززت النرويج، أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا الغربية، صادراتها من الغاز هذا العام للاستفادة من أسعار قياسية ومساعدة أوروبا في استبدال بعض الأحجام التي فقدتها عندما كبحت روسيا الإمدادات.
وأبلغ ستوره مؤتمرا صحافيا مشتركا مع المستشار الألماني أولاف شولتس "النرويج تسلم أكبر قدر ممكن من الغاز لألمانيا".
وقال "في المجمل، نحن نزيد صادراتنا من الغاز مقارنة بما كان لدينا في البداية بما يقرب من 10%، وهو في الواقع الحد الأقصى، وعليه فإننا سنبذل كل ما في وسعنا مع الشركات للحفاظ على مستوى مرتفع".
وأضاف أن أي زيادة أخرى ستعتمد على إيجاد وتطوير موارد إضافية.
ورحب المستشار الألماني بمسعى النرويج.
وقال شولتس "أنا ممتن جدا لكم وللحكومة النرويجية على استعدادكم لتوسيع قدرات الإنتاج بسرعة ودفع المستويات إلى ما هو ممكن من الناحية الفنية. ذلك يساعدنا الآن".
-
التضخم السنوي في نيجيريا يرتفع لأعلى مستوى منذ 2005مسجلاً 19.64% من 18.60% على أساس سنوي في يونيو اقتصاد
-
صندوق الاستثمارات العامة يشتري حصصاً في شركات أميركية كبرىخفض حيازته من شركة واحدة هي "فيزا" بـ23% لتصل ملكيته إلى 216.8 مليون دولار قصص اقتصادية
-
أرباح "دله الصحية" ترتفع 46% إلى 69.5 مليون ريال بالربع الثانييعود بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات بنسبة 18.9% شركات