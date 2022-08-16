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رئيس الوزراء: النرويج تورد كل ما يمكنها من الغاز إلى ألمانيا

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نفط النرويج
منصة نفط في النرويج
نفط وغاز

رئيس الوزراء: النرويج تورد كل ما يمكنها من الغاز إلى ألمانيا

وأي زيادة إضافية ستعتمد على تحقيق اكتشافات جديدة

أوسلو – رويترز

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قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره يوم الاثنين، إن النرويج تورد كل ما يمكنها من الغاز إلى ألمانيا وإن أي زيادة إضافية ستعتمد على تحقيق اكتشافات جديدة.

وعززت النرويج، أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا الغربية، صادراتها من الغاز هذا العام للاستفادة من أسعار قياسية ومساعدة أوروبا في استبدال بعض الأحجام التي فقدتها عندما كبحت روسيا الإمدادات.

وأبلغ ستوره مؤتمرا صحافيا مشتركا مع المستشار الألماني أولاف شولتس "النرويج تسلم أكبر قدر ممكن من الغاز لألمانيا".

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وقال "في المجمل، نحن نزيد صادراتنا من الغاز مقارنة بما كان لدينا في البداية بما يقرب من 10%، وهو في الواقع الحد الأقصى، وعليه فإننا سنبذل كل ما في وسعنا مع الشركات للحفاظ على مستوى مرتفع".

وأضاف أن أي زيادة أخرى ستعتمد على إيجاد وتطوير موارد إضافية.

ورحب المستشار الألماني بمسعى النرويج.

وقال شولتس "أنا ممتن جدا لكم وللحكومة النرويجية على استعدادكم لتوسيع قدرات الإنتاج بسرعة ودفع المستويات إلى ما هو ممكن من الناحية الفنية. ذلك يساعدنا الآن".

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