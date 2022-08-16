اقتصاد روسيا
صادرات النفط الروسي إلى آسيا تتراجع إلى أدنى مستوى منذ مارس
بلغت أقل من مليوني برميل يومياً
تراجعت صادرات النفط الروسي إلى آسيا لأدنى مستوياتها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، في إشارة إلى تباطؤ الطلب على الخام الروسي.
وقالت وكالة "بلومبرغ" إن صادرات النفط الروسية إلى آسيا بلغت أقل من مليوني برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 12 من أغسطس الجاري، وهو أدنى مستوى منذ شهر مارس الماضي.
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وكانت الهند والصين من أكبر مستوردي الخام الروسي في الأشهر الماضية، مع الاستفادة من الخصومات التي تقدمها موسكو لمشتري النفط وذلك لمواجهة العقوبات الغربية.
وأشارت الوكالة إلى أن روسيا لا تزال تتوسع في أسواق جديدة لصادراتها من النفط الخام، حيث بدأت الناقلات في التوجه نحو سريلانكا ومصر.
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