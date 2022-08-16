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غازبروم الروسية: أسعار الغاز في أوروبا قد تقفز 60% هذا الشتاء

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نفط غاز روسيا مناسبة ( فرانس برس )
منصة غاز في روسيا ( فرانس برس )
غاز روسيا

غازبروم الروسية: أسعار الغاز في أوروبا قد تقفز 60% هذا الشتاء

سعر الغاز الطبيعي في أوروبا تجاوز الثلاثاء مستوى 2600 دولار

دبي - العربية.نت

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توقعت شركة "غازبروم" الروسية أن تقفز أسعار الغاز في أوروبا 60% هذا الشتاء.

وأضافت الشركة أن أسعار الغاز في أوروبا في الشتاء القادم مرشحة لأن تصل إلى مستوى 4000 دولار لكل ألف متر مكعب وذلك بحسب تقديرات متحفظة.

وفي سياق متصل؛ أظهرت التداولات أن سعر الغاز الطبيعي في أوروبا تجاوز اليوم الثلاثاء مستوى 2600 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ بداية مارس الماضي.

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وبناء على التداولات فقد صعدت أسعار الغاز الطبيعي اليوم في السوق الأوروبية بنسبة 13%.

وكانت أسعار الوقود الأزرق قد استهلت التعاملات عند 2418 دولارا لكل ألف متر مكعب وبعد ذلك سارعت من ارتفاعها وتجاوزت مستوى 2600 دولار.

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