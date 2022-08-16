نفط وغاز
استهلاك الغاز في ألمانيا ينخفض 15% في النصف الأول
الاتحاد الألماني للطاقة: انخفاض استهلاك الغاز يرجع إلى أحوال جوية أكثر اعتدالا في الربيع
قال الاتحاد الألماني لصناعة الطاقة والمياه اليوم الثلاثاء إن استهلاك الغاز في ألمانيا هبط حوالي 15% في النصف الأول من 2022 مقارنة بالفترة نفسها في 2021، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى أحوال جوية أكثر اعتدالا في الربيع.
وأضاف أن زيادات حادة في أسعار الطاقة وتطورات اقتصادية ضعيفة وإجراءات لتوفير الطاقة بحافز شخصي قد تكون ساهمت أيضا في انخفاض استهلاك الغاز.
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وقال الاتحاد إن توليد الكهرباء من الغاز ينخفض بالفعل منذ منتصف 2021.
وأوضح أن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز انخفض إنتاجها حوالي 12% في النصف الأول من 2022 مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي.
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