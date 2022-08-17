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أمين عام أوبك: نقص الاستثمارات هو المسؤول عن ارتفاع أسعار النفط والغاز

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نفط وغاز

أمين عام أوبك: نقص الاستثمارات هو المسؤول عن ارتفاع أسعار النفط والغاز

الغيص: المنظمة ليست المسؤولة عن ارتفاع التضخم

دبي - العربية.نت

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أكد الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، بأن المنظمة ليست هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز، بل المسؤول هو عدم كفاية الاستثمارات.

وقال الأمين العام، اليوم الأربعاء، إن"هناك عوامل أخرى خارج أوبك تقف بالفعل وراء الارتفاع الذي شهدناه في الغاز والنفط. ومرة أخرى، أعتقد باختصار أن الأمر بالنسبة لي يرجع إلى نقص في الاستثمارات - نقص مزمن في الاستثمارات"، بحسب مقابلة لشبكة سي.إن.بي.سي الأميركية.

وفي مقابلة سابقة مع قناة "العربية"، حذر هيثم الغيص، من مشكلة كبيرة ناجمة عن عدم تدفق ما يكفي من الاستثمارات إلى القطاع النفطي عالمياً، معتبراً أن نقص الطاقة الإنتاجية الاحتياطية يدق ناقوس الخطر للسنوات المقبلة.

أسعار النفط ترتفع من أدنى مستوياتها في 6 أشهر بعد انخفاض المخزونات الأميركية طاقة أسعار النفط أسعار النفط ترتفع من أدنى مستوياتها في 6 أشهر بعد انخفاض المخزونات الأميركية

وقال الغيص: "نقص الاستثمارات في القطاع النفطي يدق ناقوس الخطر، فالاستثمارات انخفضت من 600 مليار دولار سنوياً إلى 450 ملياراً".

وأضاف الأمين العام لـ "أوبك"، أن التدخل في سوق النفط يأتي لضمان توازن السوق وليس للتأثير في الأسعار.

وأشار الغيص، إلى أن "أوبك+" عامل التوازن والشفافية الوحيد في السوق.

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