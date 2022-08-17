كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة في أميركا، هبوط مخزونات النفط الأميركية 7.1 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.3 مليون برميل.

وانخفض مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي 3.4 مليون برميل إلى 461.16 مليون، فيما هبطت مخزونات البنزين الأميركية 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

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وذكرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الأميركي هبط الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ مارس 1985.

كما انخفض صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات.

وذكر تقرير إدارة معلومات الطاقة أن صادرات النفط الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي لأعلى مستوى منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات.

وهبطت مخزونات البنزين الأميركية الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى منذ نوفمبر 2021، كما هبط إنتاج النفط الأميركي الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ يوليو.

ووفقا للبيانات فإن إجمالي المعروض من المنتجات النفطية ارتفع الأسبوع الماضي لأعلى مستوى منذ فبراير.