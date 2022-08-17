 ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 7.2 مليون برميل يوميا في يونيو   

قال منتدى الطاقة الدولي اليوم الأربعاء نقلا عن بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إن صادرات السعودية من الخام في يونيو/حزيران ارتفعت إلى 7.20 مليون برميل يوميا من 7.050 مليون في مايو/أيار، بارتفاع 146 ألف برميل يوميا.

وأوضحت البيانات أن الطلب على الخام السعودي ارتفع 364 ألف برميل يوميا إلى 2.79 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ 2017، وفق رويترز.

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وزاد إنتاج السعودية من النفط بنحو 108 آلاف برميل يوميا إلى 10.65 برميل يوميا.

وقفزت صادرات السعودية من النفط في يوليو الماضي إلى 7.5 مليون برميل يوميا، عند أعلى مستوى منذ أبريل 2020، وفق تقرير سابق لوكالة بلومبرغ.

وارتفعت صادرات النفط السعودية إلى الصين إلى ​​1.65 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، فيما تجاوزت الشحنات إلى الهند مليون برميل يوميًا للمرة الأولى منذ أبريل 2020.

في المقابل، تراجعت شحنات النفط السعودية إلى الولايات المتحدة إلى نحو 371 ألف برميل يوميًا في يوليو، من 417 ألفًا في الشهر السابق.