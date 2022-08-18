قطر تخفض سعر خام الشاهين تحميل أكتوبر لأدنى مستوى في 4 أشهر
بعلاوة 4.06 دولار للبرميل فوق أسعار خام دبي
قال مصدران مطلعان، اليوم الخميس، إن قطر للطاقة حددت سعر العقود محددة المدة لخام الشاهين تحميل أكتوبر/تشرين الأول بعلاوة 4.06 دولار للبرميل فوق أسعار خام دبي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران.
ويقل هذا بأكثر من نصف سعر العقود محددة المدة لشهر سبتمبر/أيلول البالغ 9.82 دولار للبرميل، بعد الانخفاضات الحادة هذا الشهر في علاوات الشحنات الفورية لخام الشرق الأوسط تحميل أكتوبر/تشرين الأول وسط توقعات تراجع الطلب على الوقود وزيادة المعروض في السوق.
وتم تحديد السعر بعد بيع شحنتين من خام الشاهين تحميل أكتوبر/تشرين الأول عبر مناقصات أغلقت هذا الأسبوع.
وقال المصدران: المشتريان المحتملان للشحنتين اللتين يتم تحميلهما في 1-2 أكتوبر/تشرين الأول و28-29 أكتوبر/تشرين الأول هما يونيبك وريلاينس، لكن سعري الصفقتين ليسا معروفين بعد.
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