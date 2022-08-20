البحرين تطرح مناقصة لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 72 ميغاوات

طرحت مملكة البحرين، مناقصة عامة لتعيين شركة محلية أو عالمية بعقد مدته 20 عامًا لبناء وامتلاك وتشغيل وصيانة محطة لتوليد الطاقة بالألواح الشمسية الكهروضوئية بسعة لا تقل عن 72 ميغاوات في مبان متعددة في منطقة الصخير الواقعة جنوب المملكة.

ومن خلال المناقصة تسعى وزارة شؤون الكهرباء والماء لبناء محطة للطاقة الشمسية لتغطي احتياجات الطاقة لكل من حلبة البحرين الدولية، وجامعة البحرين، ومركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، ومسرح الدانة.

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وسيتم بناء محطة الألواح الشمسية على أسطح المباني، ومظلات مواقف السيارات، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى الأراضي المخصصة في هذه المرافق.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه للتأهل لهذه المناقصة، يجب أن يتمتع مقدمو العطاءات بخبرات في أعمال الطاقة الكهروضوئية الشمسية وأن يكونوا قد نفّذوا بنجاح ما لا يقل عن 10 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية المرتبطة بشبكات الكهرباء، بحيث يكون منها 5 مشاريع بحد أدني في مواقف سيارات مزودة بألواح الطاقة الشمسية (الكهروضوئية).

كما يجب أن يكون مقدمو العطاءات قد عملوا في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المرتبطة بشبكة الكهرباء بقدرة لا تقل عن 40 ميغاوات في أي بلد على مستوى العالم في السنوات الثلاث الماضية (2019-2021).

ويأتي إطلاق هذه المناقصة كجزء من رؤية المملكة لاعتماد اقتصاد دائري للكربون، وبهدف خفض انبعاثات الكربون في البحرين إلى الصفر بحلول عام 2060، وذلك ضمن التزام مملكة البحرين بهذا الهدف كجزء من التزاماتها الوطنية تجاه حماية البيئة ومكافحة آثار تغير المناخ.

وتتبني خطة التعافي الاقتصادي للمملكة مشاريع تنموية استراتيجية تفوق قيمتها 30 مليار دولار أميركي، مما يخلق فرصًا استثمارية جديدة في البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية، حيث تلتزم البحرين عند التخطيط لهذه المشاريع بأفضل المعايير الدولية اللازمة لضمان الحد من التأثيرات السلبية على البيئة وضمان الاستدامة.