نفط وغاز
ليبيا: إنتاج الغاز بحقل الفارغ يرتفع إلى 149 مليون قدم مكعبة يوميا
من 95 مليون قدم سابقا
قالت شركة الواحة الليبية للنفط، اليوم الأحد، إن إنتاج الغاز بحقل الفارغ وصل إلى 149 مليون قدم مكعبة يوميا من 95 مليونا في السابق.
وأضافت الشركة أن إنتاج المكثفات بالحقل سجل 9 آلاف برميل يوميا.
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وشركة الواحة للنفط هي ثاني أكبر منتج للنفط والغاز بليبيا. ويقع مقرها الرئيسي بطرابلس.
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