أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1% بسبب مخاوف التباطؤ الاقتصادي

هبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، منهية 3 أيام من المكاسب وسط مخاوف من أن تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة الأميركية إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وتقويض الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في أكتوبر/تشرين الأول 1.17 دولار أو 1.2% إلى 95.55 دولار للبرميل مع مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين، بسبب أزمة الطاقة في بعض المناطق التي أثرت أيضا على الأسعار.

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وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في سبتمبر/أيلول، والتي من المقرر أن تنتهي اليوم الاثنين، 1.12 دولار أو 1.2% إلى 89.65 دولار للبرميل. وسجلت تعاقدات أكتوبر/تشرين الأول 89.29 دولار بانخفاض 1.15 دولار أو 1.3%.

وارتفع سعر كل من برنت وغرب تكساس الوسيط لليوم الثالث على التوالي يوم الجمعة، ولكنهما انخفضا بنحو 1.5% خلال الأسبوع بسبب ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن الطلب.

وقال المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية، هيرويوكي كيكوكاوا، إن "المستثمرين يشعرون بقلق من أن احتمال رفع بنك الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بشكل كبير قد يتسبب في تباطؤ اقتصادي واستنزاف الطلب على الوقود.

"فرض قيود على استخدام الكهرباء في بعض المناطق بالصين يمثل أيضا مصدر قلق لأنه قد يؤثر على النشاط الاقتصادي".

وذكرت وسائل إعلام حكومية وإحدى شركات الكهرباء أن إقليم سيتشوان بجنوب غربي الصين بدأ في الحد من إمداد المنازل والمكاتب ومراكز التسوق بالكهرباء الأسبوع الماضي بسبب أزمة الطاقة الشديدة التي سببتها موجات الحرارة الشديدة والجفاف.

وأثر أيضا ارتفاع الدولار، الذي يحوم حول أعلى مستوى له منذ 5 أسابيع، على أسعار النفط الخام، لأنه يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بالعملات الأخرى.