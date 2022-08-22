.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

احتياطي النفط الاستراتيجي لأميركا يهبط لأدنى مستوى منذ يناير 1985

  • الخط
تراجع مخزونات النفط الأميركية
مخزونات النفط الأميركية
نفط وغاز

احتياطي النفط الاستراتيجي لأميركا يهبط لأدنى مستوى منذ يناير 1985

إلى 453.1 مليون برميل

هيوستون - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 8.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس/ آب.

وبحسب البيانات، هبطت مخزونات الخام في احتياطيات الطوارئ إلى 453.1 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 1985.

والكمية التي جرى سحبها من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي والبالغة 8.1 مليون برميل هي الأكبر منذ نهاية أبريل/ نيسان.

أسعار النفط تقلص خسائرها بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي بشأن اتفاق أوبك+ طاقة أسعار النفط أسعار النفط تقلص خسائرها بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي بشأن اتفاق أوبك+

وحدد الرئيس الأميركي جو بايدن في مارس آذار خطة لإطلاق مليون برميل يوميا على مدار ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتغلب على أسعار الوقود المرتفعة التي ساهمت في زيادات حادة في التضخم.

واقترحت وزارة الطاقة إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بالسماح له بالدخول في عقود لشراء النفط على مدار سنوات في المستقبل بأسعار ثابتة محددة مسبقا. وقالت الإدارة إنها تعتقد أن تلك الخطة ستساعد في تعزيز إنتاج النفط المحلي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا: فيروس جدري القردة هو سلاح بيولوجي أميركي سري روسيا: فيروس جدري القردة هو سلاح بيولوجي أميركي سري
اكتشف المزيد