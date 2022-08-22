احتياطي النفط الاستراتيجي لأميركا يهبط لأدنى مستوى منذ يناير 1985
إلى 453.1 مليون برميل
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 8.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس/ آب.
وبحسب البيانات، هبطت مخزونات الخام في احتياطيات الطوارئ إلى 453.1 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 1985.
والكمية التي جرى سحبها من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي والبالغة 8.1 مليون برميل هي الأكبر منذ نهاية أبريل/ نيسان.
وحدد الرئيس الأميركي جو بايدن في مارس آذار خطة لإطلاق مليون برميل يوميا على مدار ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتغلب على أسعار الوقود المرتفعة التي ساهمت في زيادات حادة في التضخم.
واقترحت وزارة الطاقة إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بالسماح له بالدخول في عقود لشراء النفط على مدار سنوات في المستقبل بأسعار ثابتة محددة مسبقا. وقالت الإدارة إنها تعتقد أن تلك الخطة ستساعد في تعزيز إنتاج النفط المحلي.
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