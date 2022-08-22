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إنتاج أوبك+ يتراجع 2.9 مليون برميل يوميا عن المستوى المستهدف في يوليو

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إنتاج أوبك+ يتراجع 2.9 مليون برميل يوميا عن المستوى المستهدف في يوليو

والامتثال لأهداف الإنتاج يبلغ 546% قياسا على 320% في يونيو

لندن - رويترز

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قال مصدران من أوبك+ إن إنتاج التكتل كان أقل بواقع 2.892 مليون برميل يوميا عن مستوياته المستهدفة في يوليو/ تموز، إذ أعاقت العقوبات المفروضة على بعض الأعضاء وانخفاض الاستثمار من قبل آخرين قدرة المجموعة على زيادة الإنتاج.

وذكر المصدران أن الامتثال لأهداف الإنتاج بلغ 546% في يوليو/ تموز، مقارنة مع 320% في يونيو/ حزيران، عندما استقرت فجوة الإمدادات عند 2.84 مليون برميل يوميا.

واتفق تكتل أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في كل من يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، لينهي بذلك تخفيضات للإنتاج بلغت نحو 10 ملايين برميل يوميا تبناها في مايو/ أيار 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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واتفقت المجموعة هذا الشهر على زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل أخرى في سبتمبر/أيلول، تحت ضغط من كبار المستهلكين بما في ذلك الولايات المتحدة التي تحرص على تهدئة الأسعار.

ويُعتقد أن السعودية والإمارات فقط لديهما بعض الطاقة الفائضة وبوسعهما زيادة الإنتاج بطريقة ملموسة.

وبلغت طاقة إنتاج النفط الفائضة في العالم، التي تتركز بشكل رئيسي في البلدين الخليجيين، بالفعل أدنى مستوياتها.

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