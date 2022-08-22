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توتال وإيني تعلنان عن اكتشاف كبير للغاز قبالة سواحل قبرص 

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This file photo taken on May 28, 2021 shows the new TotalEnergies logo during its unveling ceremony, at a charging station in La Defense on the outskirts of Paris. (AFP)
توتال إنرجيز
نفط وغاز

توتال وإيني تعلنان عن اكتشاف كبير للغاز قبالة سواحل قبرص

توتال: الاكتشافات الجديدة تساهم في توفير مصادر إضافية لإمدادات الغاز إلى أوروبا

باريس - رويترز

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أعلنت شركتا الطاقة توتال إنرجيز وإيني عن اكتشاف كبير للغاز في بئر كرونوس-1 في الرقعة رقم 6 قبالة سواحل قبرص.

وقالت شركة توتال إنرجيز في بيان إنها اكتشفت في كرونوس-1 مكامن كربونية ذات نوعية جيدة. وتحوز توتال إنرجيز وإيني الرقعة مناصفة.

وقال نائب الرئيس الأول للاستكشاف في توتال إنرجيز كيفن ماكلوكلين: "الكشف الناجح في بئر كرونوس -1 هو مثال آخر لتأثير استراتيجية الاستكشاف التي تركز على اكتشاف موارد ذات تكلفة تقنية منخفضة وانبعاثات قليلة الكربون للمساهمة في أمن الطاقة الذي يتضمن توفير مصادر إضافية لإمدادات الغاز إلى أوروبا".

ويواجه برنامج قبرص للتنقيب البحري اعتراضات قوية من تركيا. تم تقسيم الجزيرة بعد الغزو التركي عام 1974، وهناك مطالبات متداخلة تتعلق بالسيادة على مناطق تمتد من البر إلى البحر منذ ذلك الحين.

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