قطر تعلن عن إنشاء محطتين للطاقة الشمسية مع روبوتات للتنظيف

أعلنت قطر للطاقة، الثلاثاء، عن مشروع لإنشاء محطتين للطاقة الشمسية ستتولى فيهما روبوتات أعمال التنظيف، على أن تبدأ بإنتاج الكهرباء في نهاية 2024.

وقال وزير الطاقة سعد شريدة الكعبي إن المشروع يعد "خطوة رئيسة" باتجاه جهود قطر نحو زيادة "الاعتماد على الطاقة المتجددة عالية الكفاءة".

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وسيتم بناء المحطتين في مدينة مسيعيد الصناعية ومدينة رأس لفان الصناعية، وفق ما ذكرته فرانس برس.

وبحسب الشركة فإن المحطتين ستساهمان في زيادة قدرة توليد الطاقة المتجددة في الدولة الخليجية إلى 1,67 غيغاوات بحلول 2024.

وستقوم شركة سامسونغ الكورية الجنوبية بتنفيذ المشروع باستثمار بلغ 2.3 مليار ريال قطري (600 مليون دولار).

وسيستخدم المشروع بحسب القائمين عليه "ألواحا ثنائية الوجه ذات كفاءة عالية مثبتة على أجهزة تتبع أحادية المحور، بالإضافة إلى روبوتات التنظيف، التي ستعمل يوميا من أجل الحد من الخسائر في التوليد بسبب التلوث، عن طريق إزالة الغبار من الوحدات الكهروضوئية" لزيادة إنتاجية الطاقة الإضافية.

قامت قطر الشهر الماضي بربط محطة "الخرسعة" للطاقة الشمسية التي تبلغ طاقتها الانتاجية 800 ميغاواط بشبكتها الوطنية، بحسب مصادر مطلعة.

وفيها تقوم روبوتات التنظيف يوميا بإزالة رمال الصحراء والغبار عن الوحدات الكهروضوئية، وأكدت قطر للطاقة أنه سيتم استخدام النظام ذاته في المحطتين الجديدتين.