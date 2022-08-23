مصادر: أوبك+ قد تدرس تخفيضات في إنتاج النفط إذا عادت إيران إلى السوق

قالت تسعة مصادر في أوبك لرويترز اليوم الثلاثاء، إن تخفيضات في إنتاج تحالف أوبك+ قد تكون غير وشيكة وستتزامن مع عودة إيران إلى أسواق النفط إذا توصلت إلى اتفاق نووي مع الغرب.

ومع قلقها من إحياء محتمل لاتفاق إيران النووي لعام 2015، والذي قد يجلب كميات إضافية إلى سوق للنفط تعاني بالفعل من سيولة ضعيفة وتقلبات كبيرة، أشارت أوبك إلى أنها مستعدة لخفض الإنتاج إذا بدأت وفرة في المعروض تترسخ.

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وارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن حذرت السعودية من أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد تخفض الإنتاج لتصحيح الانخفاض الأخير في العقود الآجلة للنفط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.7 دولار إلى 99.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:20 بتوقيت غرينتش، بعد جلسة متقلبة أمس الاثنين عندما هبطت بأكثر من أربعة دولارات قبل تقليص الخسائر لتقترب من الاستقرار.

وارتفعت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 دولارات إلى 93.38 دولار للبرميل، بحسب "رويترز".

وتراجع برنت 12%، والخام الأميركي 8%، هذا الشهر.

كان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، قد ذكر أمس أن تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة للأسواق في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح.

وأضاف لوكالة بلومبرغ أن مجموعة أوبك بلس أكثر التزاماً ومرونة، ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة، وهو ما أثبتتهُ مجموعة أوبك بلس مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021م.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن "سوق البترول الآجلة وقعت في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق، تعملان معًا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الوصول بفاعلية إلى الأسعار المناسبة والصحيحة. وتجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جداً على المتعاملين في السوق الفورية. ولهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق البترول، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى، والسلع الأخرى لأنه توجد أنواع جديدة من المخاطر والقلق".