يونيبر الألمانية تستأنف تشغيل محطة كهرباء تعمل بالفحم

قالت شركة يونيبر الألمانية للمرافق إنها ستبدأ إنتاج الكهرباء للسوق في محطتها هايدن 4، التي تعمل بالفحم لأن وقفا لمدة ثلاثة أيام في إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا قد يتسبب في تعطلات لإمدادات الكهرباء.

وأضافت الشركة في بيان أن هايدن 4 ستبدأ إنتاج الكهرباء من 29 أغسطس/آب حتى 30 أبريل/نيسان 2023، حسب "رويترز".

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وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت يونيبر أن هايدن 4 ستوقف الإنتاج التجاري مع قيام هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا بإدراجها في قائمة محطات الكهرباء التي قد يجري إغلاقها في مقابل تعويضات لمحاربة التلوث الكربوني.

ومنذ منتصف 2021، دعمت هايدن 4 شبكة الكهرباء في ألمانيا كمحطة احتياطية لكنها لم تنتج أي كهرباء للسوق.

وهبطت أسهم يونيبر، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، 7.7%، لتحوم قرب مستوى قياسي منخفض مع تخوف المستثمرين من شح في إمدادات الغاز من روسيا.