طاقة
أزمة جديدة تهدد إنتاج الطاقة الكهربائية في إسبانيا.. هل تتفاقم الأزمة؟
الطاقة الكهرومائية تمثل 16% من مجمل إنتاج الكهرباء
نبقى مع تحديات أزمة الطاقة في أوروبا، حيث هبط مستوى المياه في سدود الطاقة الكهرومائية في إسبانيا إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة عقود، ما يضع مزيدًا من الضغط على تكاليف الكهرباء خصوصاً وأن الطاقة الكهرومائية تمثل 16% من مجمل إنتاج الطاقة الكهربائية في إسبانيا.
وبلغت سعة الطاقة الكهرومائية 40% خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 1995، وفقا لبيانات وزارة الطاقة.
مادة اعلانية
وبلغ التراجع في الطاقة الكهرومائية 44% خلال العام الماضي، في الوقت الذي تعاني فيه مزارع طاقة الرياح من هبوب رياح أقل من المتوسط، كما تراجع إنتاج الطاقة الشمسية بسبب العواصف الصحراوية والطقس الجاف الذي غطى أجزاء كبيرة من البلاد بالغبار.
اقرأ أيضاً
-
هل يلجأ تحالف أوبك بلس لخفض الإنتاج النفطي لاستعادة التوازن؟قال أمين عام اتحاد الكيميائيين الخليجي جمال العبيريد، إن إيران قد تقبل أن يتم مراقبة برنامجها النووي لهذه الفترة لحين حصولها على مليارات الدولارات ... جرس الإغلاق
-
حجوزات "سيرا" تقفز 108% في الربع الثاني إلى 2.5 مليار ريالشهد قطاع السفر في السعودية انتعاشاً قوياً، حيث سجلت حجوزات مجموعة "سيرا" قفزة بنسبة 108% في الربع الثاني إلى 2.5 مليار ريال.كما ارتفعت حجوزات "سيرا" ... جرس الإغلاق
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية