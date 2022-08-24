أزمة جديدة تهدد إنتاج الطاقة الكهربائية في إسبانيا.. هل تتفاقم الأزمة؟

نبقى مع تحديات أزمة الطاقة في أوروبا، حيث هبط مستوى المياه في سدود الطاقة الكهرومائية في إسبانيا إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة عقود، ما يضع مزيدًا من الضغط على تكاليف الكهرباء خصوصاً وأن الطاقة الكهرومائية تمثل 16% من مجمل إنتاج الطاقة الكهربائية في إسبانيا.

وبلغت سعة الطاقة الكهرومائية 40% خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 1995، وفقا لبيانات وزارة الطاقة.

مادة اعلانية

وبلغ التراجع في الطاقة الكهرومائية 44% خلال العام الماضي، في الوقت الذي تعاني فيه مزارع طاقة الرياح من هبوب رياح أقل من المتوسط، كما تراجع إنتاج الطاقة الشمسية بسبب العواصف الصحراوية والطقس الجاف الذي غطى أجزاء كبيرة من البلاد بالغبار.