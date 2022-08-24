بريطانيا تخفض واردات النفط والغاز من روسيا إلى "الصفر"

خفّضت بريطانيا واردات النفط والغاز من روسيا إلى الصفر في يونيو، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق في أعقاب الحرب على أوكرانيا.

وبحسب مكتب الإحصاءات الوطني، فقد تم التخلص تدريجيا من مشتريات الطاقة الروسية، بعد أن بلغ متوسط قيمة واردات المملكة المتحدة من الوقود من موسكو نحو 500 مليون جنيه إسترليني شهريا خلال عام وحتى فبراير الماضي.

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يُذكر أن روسيا كانت أكبر مورد للنفط المكرر لبريطانيا قبل الحرب الأوكرانية، حيث شكلت 24% من جميع واردات المملكة من المنتجات المكررة، كما أنها كانت تزود المملكة المتحدة بـ 6% من احتياجاتها من النفط الخام، و5 % من احتياجاتها من واردات الغاز.