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مخزونات النفط الأميركية تنخفض 3.3 مليون برميل في أسبوع

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نفط وغاز

مخزونات النفط الأميركية تنخفض 3.3 مليون برميل في أسبوع

والاحتياطي الاستراتيجي للخام في أميركا الأدنى منذ يناير 1985

دبي - العربية.نت

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس/ آب إلى 421.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته رويترز التي أشارت إلى انخفاض قدره 933 ألف برميل.

وانخفض مخزون البنزين 27 ألف برميل إلى 215.6 مليون برميل في حين توقع المحللون في استطلاع رويترز هبوطا قدره 1.5 مليون برميل.

احتياطي النفط الاستراتيجي لأميركا يهبط لأدنى مستوى منذ يناير 1985 طاقة نفط وغاز احتياطي النفط الاستراتيجي لأميركا يهبط لأدنى مستوى منذ يناير 1985

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 661 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 111.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع 580 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع بمقدار 862 ألف برميل يوميا إلى 1.99 مليون برميل يوميا.

وكشفت الإدارة أيضا أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بأكثر من 8 ملايين برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 453.07 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 1985 .

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أيضا أن إنتاج النفط الأميركي تراجع 100 ألف برميل يوميا إلى 12 مليون برميل يوميا.

وهبطت صادرات الخام الأسبوع الماضي إلى 4.2 مليون برميل يوميا بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 5 ملايين برميل يوميا في الأسبوع السابق.

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