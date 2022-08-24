معهد البترول: هبوط مخزونات النفط الأميركي وزيادة في مخزون الوقود 

قالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين زاد مخزون الوقود.

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 5.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس/آب.

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وزاد مخزون البنزين بحوالي 268 ألف برميل بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 1.1 مليون برميل.

وفي سياق متصل؛ قفزت أسعار النفط حوالي 4%، الثلاثاء بعد أن طرحت السعودية فكرة تخفيضات إنتاجية لأوبك+ لدعم الأسعار في حال عودة الخام الإيراني إلى الأسواق.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الاثنين عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قوله لبلومبرغ إن أوبك+ لديها الوسائل والمرونة للتعامل مع التحديات بما يشمل خفض الإنتاج.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 3.74 دولار، أو 3.9%، لتسجل عند التسوية 100.22 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.38 دولار، أو 3.7%، لتبلغ عند التسوية 93.74 دولار للبرميل.