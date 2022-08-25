العقود الآجلة للغاز الأوروبي تتجاوز 300 يورو وسط تفاقم أزمة الطاقة

ارتفعت العقود الآجلة للغاز في أوروبا بأكثر من 6% صباح اليوم الخميس، لتصل إلى مستويات جديدة وتتجاوز 300 يورو للمرة الأولى منذ أوائل شهر مارس الماضي.

ويأتي ذلك وسط تفاقم أزمة الطاقة في الدول الأوروبية.

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يشار إلى أن شحنات الغاز من روسيا ما زالت مقيدة، فيما أنه من المتوقع أن تنخفض صادرات الغاز من النرويج الشهر المقبل بسبب أعمال الصيانة.

علما أن الاتحاد الأوروبي بات يعتمد بشكل كبير على شحنات الغاز من الولايات المتحدة والنرويج لسد الفجوة التي خلفتها روسيا.