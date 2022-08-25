نفط وغاز
شركة تتبرع بـ10% من أرباح وحدتها البريطانية للغاز لزبائنها الأكثر فقراً
وستقدم لهم منحا تصل إلى 750 ألف جنيه إسترليني
قال الرئيس التنفيذي لسنتريكا يوم الأربعاء إن الشركة ستتبرع بنسبة 10% من أرباح وحدتها البريطانية للغاز لزبائنها الأكثر فقرا لمساعدتهم في تحمل تكلفة المعيشة، وذلك قبيل زيادة متوقعة في سقف أسعار الطاقة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وأبلغ كريس أوشيا صحيفة (ذا صن) أن سنتريكا ستتبرع بقيمة 12 مليون جنيه استرليني هذا الخريف، مضيفا أن منحا تصل إلى 750 ألف جنيه استرليني ستقدم للزبائن الأكثر فقرا.
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وأضاف أن وعد التبرع بنسبة 10% من الأرباح كل ستة أشهر سيستمر طوال الفترة الزمنية لأزمة الطاقة.
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